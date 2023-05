Memo Remigi, le molestie in diretta a Jessica Morlacchi e la cacciata dalla tv: cosa fa ora il cantante

Ieri sera è stata trasmessa su Rai2 la replica del programma "Nudi per la vita", lo show condotto da Mara Maionchi che aveva visto anche Memo Remigi tra i protagonisti. Il cantante e compositore si è rimesso in gioco con il libro autobiografico 'Sapessi come è strano' uscito a marzo, e in cui racconta la sua vita, ma la sua totale assenza dagli schermi televisivi non è passata inosservata.

Caso Memo Remigi, Serena Bortone lancia una frecciata in diretta tv: cosa ha detto

Jessica Morlacchi perdona Memo Remigi dopo le molestie in tv: «Non lo denuncio, gli voglio bene come un nonno»

#MemoRemigi, le molestie in diretta a Jessica Morlacchi e la cacciata dalla tv: cosa fa ora il cantante https://t.co/Z07pFYTvPK — Leggo (@leggoit) May 31, 2023

Memo Remigi, cosa fa ora il cantante

Qualche utente sui social, infatti, si è chiesto che fine abbia fatto Memo Remigi. Qualche giorno fa (il 27 maggio) è stato il suo ottantacinquesimo compleanno e, da quando è accaduto il brutto episodio con Jessica Morlacchi durante una delle puntate di “Oggi è un altro giorno”, non si è più visto, né in Rai tantomeno a La7 nel programma di Propaganda Live, da cui è assente ormai da diversi mesi senza che nessuno abbia dato una spiegazione ufficiale.

Photo Credits: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE: -- Ra1, gaffe del concorrente che rivela un retroscena su Affari tuoi: la scena va in onda senza essere tagliata

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 31 Maggio 2023, 14:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA