Bernardini De Pace sul caso Remigi: «La Morlacchi ha fatto bene a non denunciare». Poi difende Montesano

Annamaria Bernardini De Pace intervistata a Casa Pipol ha mostrato, ancora una volta, di non avere peli sulla lingua e ha detto la sua sul caso Montesano e sul caso Memo Remigi, entrambi cacciati dalla Rai per atteggiamenti che sono stati considerati non accettabili. I conduttori le hanno chiesto un parere tecnico, e la Bernardini De Pace ha risposto nel suo ruolo di avvocato, quindi parlando secondo legge.

Il caso Montesano

«Squalificare Montesano credo che sia stato un gesto orrendo da parte della Rai. La Decima Mas è stato un reparto della marina militare che si è anche fatto riconoscere per aver fatto delle cose bellissime. Mas vuol dire memento audere semper che è un motto di Gabriele D’Annunzio. Il fatto che nel ’43 un fascista si sia appropriato della Decima Mas è un fatto storico. Ma secondo me Montesano non voleva proporre una rivisitazione del fascismo e questa cosa doveva essere capita. Ma soprattutto, chi ha capito quella cosa? Nessuno! Chi poteva capirlo sono tutti morti! Un simbolo del 1940! I dirigenti Rai a quanto pare erano troppo giovani e non lo hanno capito». Per lei quindi Montesano non solo non voleva inneggiare al fascismo, ma i dirigenti sarebbero stati eccessivi nella loro decisione di allontanarlo.

Spiega poi che se Montesano facesse causa alla Rai potrebbe anche vincerla: «Perché la Rai ha una responsabilità – si chiama culpa in vigilando – nell’aver vigilato male le immagini. E per questo dobbiamo togliergli il contratto, togliergli la possibilità di vincere e mortificarlo davanti tutta Italia? La reazione è spropositata all’azione».

Il caso Remigi

Sul caso Remigi poi aggiunge: «Jessica Morlacchi ha fatto bene a non denunciare Memo Remigi perché chissà che fine faceva quella querela. Lui ha 80 anni, bisogna rispettare gli 80enni! Ci sono le molestie e le non-molestie. Alla fine se qualcuno mi mette la mano sul C lo considero maleducato, ma non è che poi devo andare dallo psicologo perché la cosa mi ha devastato. Se Jessica Morlacchi lo avesse denunciato lo avrei difeso io gratuitamente».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Novembre 2022, 13:04

