Serena Bortone, l'addio a Oggi è un altro giorno: il suo discorso alla fine dell'ultima puntata VIDEO

Serena Bortone ha salutato il pubblico di Rai 1 e del suo programma, Oggi è un altro giorno, dopo tre anni di conduzione. La giornalista ha letto il suo discorso con la voce un po' rotta dall'emozione, anche se, non si è lasciata andare alle lacrime. Alla fine della sua lettera, Bortone ha lanciato una frecciatina dicendo: «Abbiamo alzato di molto gli ascolti di questa fascia».

La lettera di Serena Bortone

Serena Bortone ha salutato il suo pubblico con queste parole, racchiuse in una lunga lettera: «Oggi è un altro giorno è stato uno spazio libero, abbiamo portato nelle vostre case migliaia di vite, un pezzetto di ognuna resterà per sempre con me e con voi.

La conclusione della lettera

Infine, Serena Bortone ha esortato i suoi ascoltatori condividendo questo messaggio: «Un augurio che è anche un'esortazione: siate liberi e siate autentici a qualsiasi prezzo. Buon vento, we'll meet again, ci rivedremo ancora». La giornalista, ora, dovrebbe prendere il posto di Massimo Gramellini, il sabato sera su Rai 3.

