Rai, il nuovo palinsesto: Report al posto di Fazio, Monica Maggioni sostituisce Lucia Annunziata

La nuova Rai prende forma. Dopo l'addio di Fabio Fazio, ecco che il nuovo palinsesto inizia a configurarsi. Sarà 'Report' a prendere il posto di 'Che Tempo Che Fa' la domenica sera su Rai3. Il programma di Sigfrido Ranucci prenderà il posto dello storico talk di Fabio Fazio, ormai con la testa sulla nuova avventura su Discovery. Una decisione che sarebbe stata presa d'accordo con Ranucci.

Report per sostituire Fazio

Sempre la domenica, al posto di Lucia Annunziata, anche lei uscita dalla Rai, ci sarà Monica Maggioni. Quanto al nome del programma, 'Mezz'ora in più', dovrebbe cambiare perché si tornerà al format di mezz'ora con un'intervista, seguito da 'In Mezz'ora Storie' che conterrà alcuni reportage.

Il sabato sera su Rai3 Serena Bortone prenderà il posto di Massimo Gramellini. Pino Insegno, infine, da gennaio dovrebbe condurre 'L'Eredità', il preserale di Rai1. Sarebbero queste le principali novità dei palinsesti 2023-2024 presentati oggi dall'Ad Roberto Sergio al Consiglio d'amministrazione.

Serena Bortone, oltre a succedere a Massimo Gramellini nel programma "Le parole del sabato sera", condurrà anche l'access della domenica di 50 minuti sempre su Rai3. Lunedì sera, sempre sulla terza rete, spazio a Presadiretta di Riccardo Iacona che poi lascerà spazio, nella logica dell'alternanza che c'era prima con Report, a un talk condotto da Nunzia De Girolamo, ispirato ai programmi di Gianfranco Funari.

Corrado Augias - secondo quanto si apprende - manterrà il suo programma di musica, mentre lascerà Rebus, che durerà un'ora piena, e sarà condotto sempre da Giorgio Zanchini insieme a personalità differenti di ogni estrazione politica e rappresentativi di diverse realtà, tra cui Giordano Bruno Guerri, Massimo De Cataldo, Alessandro Giuli e Barbara Alberti.

Si sta lavorando ad una striscia di cinque minuti su Rai2 tra I fatti vostri e il tg delle 13, una sorta di riedizione di Sgarbi Quotidiani, affidata a Filippo Facci.

Ad Agorà al suo posto approda da Sky Roberto Inciocchi, mentre Sara Mariani sabato e domenica condurrà Agorà Weekend. Luisella Costamagna prenderà in eredità lo spazio di Annalisa Bruchi sempre in seconda serata su Rai2 con il programma Tango, titolo che si ispira alla sua partecipazione a Ballando con le stelle, che si occuperà di economia e politica. Su Rai1 arriva un programma di Francesco Giorgino in seconda serata il lunedì. Confermata la striscia quotidiana 5 minuti di Bruno Vespa dopo i tre mesi sperimentali e quella di Marco Damilano su Rai3.

