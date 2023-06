Conduzioni Rai, Balivo, Isoardi e Costamagna pronte alla rivincita. Giri di valzer anche a Mediaset

Se nelle nomine dei direttori gli uomini sono nettamente in vantaggio sulle donne, va detto che le conduttrici battono di gran lunga i conduttori. In Rai sembra sicuro il rientro in pista di tre conduttrici molto stimate e apprezzate come Caterina Balivo, Elisa Isoardi e della vincitrice di "Ballando con le Stelle", Luisella Costamagna.

Balivo, Isoardi e Costamagna

La Balivo dovrebbe prendere la conduzione del programma pomeridiano di Rai1, come faceva qualche anno fa. Serena Bortone si occuperà di due trasmissioni del weekend di Rai3 in fascia Access Prime Time, una al sabato (al posto di Gramellini) e l'altra alla domenica. A Elisa Isoardi toccherà una delle Linee Verdi che riscuotono tanto successo. Daniela Ferolla seguirà Massimiliano Ossini con un suo spazio all'interno di Unomattina.



Marcello Masi avrà un nuovo format originale, ideato e condotto in prima persona. Luisella Costamagna avrà un suo programma il lunedì sera in seconda serata su Rai2, mentre ad Annalisa Bruchi è stata riservata una striscia quotidiana su Rai3. Nuova sfida anche per Monica Giandotti che lascerà "Agorà" a Roberto Inciocchi, ex SkyTg24, per approdare al sabato pomeriggio con un nuovo format su Rai2. Il lunedì sera al posto di "Report", che andrà in onda la domenica, ci sarà su Rai3 un talk condotto da Nunzia De Girolamo.

Cosa succede a Mediaset

Ci sono dei giri di valzer anche a Mediaset: Nicola Porro sembra destinato a prendere la fascia Access Prime Time al posto di Barbara Palombelli che si dedicherà interamente a "Forum", Veronica Gentili, catapultata alle "Iene", lascerà "Controcorrente" dove al suo posto potrebbe arrivare Myrta Merlino che ha salutato "L’Aria che Tira". A rimpiazzarla a La7 ci penserà David Parenzo.

