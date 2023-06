Record per 'Linea Verde', share più alto di tutto l'intrattenimento. Volano 'Uno Mattina in Famiglia' e 'La Vita in Diretta'





Linea Verde, lo storico programma in onda tutte le domeniche alle 12.20 su Rai1, ieri, 18 giugno, ha registrato lo share più alto di tutto il panorama televisivo di intrattenimento, conquistando il 26.1% di share e quasi 2milioni e 900mila spettatori. Il picco di share è stato del 28,2% mentre il picco d’ascolto è stato di oltre 3.255.000 individui. Quella di ieri è stata una giornata di altissimi ascolti anche per Uno Mattina in Famiglia al 25.9% e di 1.309.000 telespettatori, con un picco di share di 28.43% mentre il picco di ascolto è stato di 1.403.754 Boom di ascolti anche per un altro programma della direzione Intrattenimento. Day Time Rai: La Vita in Diretta che nella giornata di giovedì 15 giugno ha superato la soglia del 27,0% di share ottenendo un ascolto di oltre 2.281.000 telespettatori con un picco di share pari al 29.00% e un picco di ascolto di oltre 2.429.000. Complessivamente sono stati 4.672.000 i telespettatori sintonizzati su Rai1 durante la trasmissione Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 17:59

