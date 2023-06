Ascolti tv 19 giugno 2023, Report non si perde nell'Isola in prima serata su Rai 1 la serie Blanca, in replica, ha ottenuto una media di 2.340.000 telespettatori, share 14.4%







Marco Castoro di Ascolti tv 19 giugno 2023, in prima serata su Rai 1 la serie Blanca, in replica, ha ottenuto una media di 2.340.000 telespettatori, share 14.4%. Su Canale 5 la finale de L’Isola dei Famosi 17 media di 2.378.000, 21.1%. Su Rai 2 CSI: Vegas 528.000, 3.4%. Su Rai 3 Report 1.765.000, 10.1%. Su Rete 4 Quarta Repubblica 668.000 share 5%. Su Italia 1 il film White Elephant 1.334.000 telespettatori, share 7.8%. Su La7 Yellowstone 257.000, 1.9%. Su Tv8 GialappaShow 799.000 telespettatori, share 5%. Su Nove LBA – Playoff (live) Armani Milano vs. Virtus Bologna 327.000 telespettatori, share 1.8%. In fascia access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.890.000, 16.2%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.852.000 telespettatori, share 16%. Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Giugno 2023, 10:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA