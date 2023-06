Con Gruber a La7 è tornata TeleKabul

La scomparsa di Silvio Berlusconi in TV è diventata una overdose per i telespettatori. Tutti i programmi ne parlano per ore e ore con tanti ospiti e tante opinioni anche banali e spesso faziose.

A La7 - un’emittente che in questo periodo di governo di destra è diventata con i suoi programmi di approfondimento la Telekabul di qualche anno fa - ha in Gruber e Floris le due punte di diamante degli ascolti, ma tra i due c’è una bella differenza. Diciamo che in questi giorni la tv di Urbano Cairo non sposa certo la linea berlusconiana. Ma mentre Otto e Mezzo continua a dare spazio ai veleni liberamente tratti dalla prosa di Travaglio, diMartedì presenta nel parterre ospiti schierati si, ma da ambo le parti, che fanno da contraddittorio alla discussione. Almeno non si assiste a una campagna elettorale faziosa come se si fosse seduti su una curva dello stadio.

