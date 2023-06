Aragozzini in diretta a Oggi è un altro giorno: «Gino Paoli si faceva le se**e prima di cantare». L'imbarazzo di Serena Bortone

di Redazione Web

Sono stati momenti di forte imbarazzo quelli vissuti nella puntata di Oggi è un altro giorno con Adriano Aragozzini che, senza peli sulla lingua, ha raccontato in diretta un aneddoto sull'amico Gino Paoli. Il giornalista oltre a parlare del suo lavoro ha fatto riferimento al rapporto speciale nato con il cantante e senza alcuna esitazione ha rivelato un presunto rituale di Gino Paoli: «Lui prima di cantare si fa una se*a». Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo e soprattutto qual è stata la reazione di Serena Bortone.

Il disagio di Serena Bortone

Momenti di gelo in studio. Il disagio di Serena Bortone è stato palese soprattutto dalla sua espressione, sorridente ma basita per le parole del giornalista. Adriano Aragozzini ha raccontato che quando conobbe Gino Paoli lavorava come giornalista a Oggi. Una sua collega aveva ricevuto l’incarico di intervistare il cantante, ma non riuscì a portarlo a termine perché imbarazzata dalla confessione di Gino Paoli. E a sostituire la collega fu proprio Adriano Aragozzini, che fece una nuova intervista con lui. «Lei non aveva idea di come fosse Gino Paoli all’epoca e gli chiese: "Lei prima di cantare cosa fa?" Errore clamoroso», ha raccontato il giornalista.

Alla fine, Serena Bortone è riuscita ad ovviare alla situazione e a far cambiare discorso al suo ospite, tra l'imbarazzo dei presenti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 27 Giugno 2023, 10:25

