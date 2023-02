Bobby Solo festeggia 60 anni di carriera: «Io come Elvis, sempre libero. Ecco il mio regalo di San Valentino»

ROMA - «Il comune amore per il rock e per questo classico di Dean Martin ha chiuso un cerchio, anzi un cuore». È un San Valentino a passo di Cha Cha Cha D’Amour, quello che Bobby Solo regala agli innamorati. A 78 anni, il pioniere del rock italiano - colpevolmente dimenticato a Sanremo - si rimette in gioco assieme a Maxi Trusso, uno degli artisti argentini di maggior successo dell’ultimo decennio. Un remake giocato su suoni pop-rock melodici con retrogusto latin.

Com’è nato il progetto?

«È stata un’idea del produttore Claudio Donato. Voleva organizzare un duetto con questo ragazzo argentino (52 anni, ndr). Gli ho chiesto solo che fosse un pezzo semplice, orecchiabile. Non amo il rap, perché sono vecchio».

Mica tanto, a giudicare dalle sue recenti performance. E poi lei è rock.

«Sono libero come il mio segno, i Pesci. E ho una mentalità a 400 gradi, non 360. Adoro country, bluegrass, folk, r’n’b, blues, rock’n’roll, rockabilly, punk, bossa nova, samba, rumba... ho molti dischi africani e amo le canzoni francesi: Gilbert Becaud, Jacques Brel, Edith Piaf, Henri Salvador. Questo duetto mi ha fatto sentire più giovane».

Conosceva Trusso?

«No, anche se sono stato in Argentina 11 volte. Adoro quel paese e anche il suo cibo, come l’asado: ne mangiavo a tonnellate! Loro prendevano un bue, lo aprivano in due e lo mettevano a 3 metri da un falò enorme, e non bruciava col fuoco ma con gli infrarossi, per 6 ore».

Il Sudamerica per lei è una seconda casa...

«Altroché! Ho fatto anche 8 tour in Venezuela, con Adriano Aragozzini. A Caracas ricordo queste cadillac di 6 metri lasciate lì dagli americani e il fumo nero che facevano. E c’era un milanese, Renny Ottolina, che aveva creato la tv più importante del Venezuela: era così ricco che aveva smontato un castello scozzese e se l’era portato con la nave a Caracas».

Sessant’anni di carriera: che effetto le fa?

«Ho sempre fatto solo quello che sentivo, nel bene e nel male. Ho iniziato con i miei primi tre 45 giri nel 1963, a 19 anni. Ma nessuno lo sapeva, me li compravo da Discoland, a Milano. E la mia zia Edvige me li prendeva a Trieste».

E poi?

«A settembre ci fu a Milano un X Factor preistorico: Ribalta per Sanremo. C’erano Remo Germani, Ricky Gianco, Gino Santercole. Io ero piccoletto, cantai Ora che sei già una donna. Quando Gianni Ravera, l’organizzatore di Sanremo, ascoltò la mia voce, mi abbracciò e mi disse: “Ti porto al Festival”».

E fu subito “Una lacrima sul viso”...

«Scrissi un testo molto casareccio. Tramite il padre, incontrai Mogol, con cui ormai siamo fratelli. E così nacque la canzone. Ma la Ricordi non credeva in me».

Perché?

«Dicevano che avevo i bassi di Frankenstein e il falsetto di un castrato della Cappella Sistina! Mi dicevano che dovevo imitare Celentano, non Elvis Presley».

E a Sanremo come andò?

«Un trionfo. Ma solo dopo la prima serata. All’inizio in albergo mi avevano messo in un sottoscala, in una camera senza bagno. Ma dopo la mia esibizione (in playback, perché mi si erano paralizzate le corde vocali) alla Ricordi erano arrivati 300mila ordini del 45 giri. Così mi portarono alla nuova stanza: una suite all’ultimo piano».

Parliamo di Elvis: quanto è stato importante per lei?



