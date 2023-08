Memo Remigi e il gesto verso Jessica Morlacchi. Lei: «Nessuna complicità quando si tratta di mani addosso»

di Redazione Web

Memo Remigi nelle ultime ore è tornato a parlare del gesto che gli è costato il licenziamento in tronco dalla Rai, ossia la palpatina al fondoschiena di Jessica Morlacchi durante una puntata di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone. A distanza di quasi un anno Memo Remigi ha ripreso l'argomento in un'intervista a Mio. «Con Jessica ci siamo sentiti e siamo in ottimi rapporti - ha sottolineato Memo Remigi. Era un gioco compiuto con una persona consapevole. Ho fatto quel gesto in grande sintonia con lei perché siamo ed eravamo molto amici e complici». Di conseguenza, nelle ultime ore, la risposta di Jessica Morlacchi non è tardata ad arrivare sul suo profilo Instagram. Andiamo a vedere cosa ha scritto.

«Mi dissocio da ciò che ha scritto Memo Remigi - ha sottolineato Jessica Morlacchi sul suo profilo Instagram -.

Poi, ha aggiunto: «Data la sua età mi sono limitata a prendere la sua mano e portarla sul mio fianco. Come se lui avesse avuto un momento di "blackout". Sono una persona buona, ma questo non significa che sia ingenua. Quindi mi piacerebbe non sentir più parlare di complicità quando si tratta di mani addosso. Non confondiamo mai lo scherzo verbale con altro. Soprattutto in un momento come questo dove si parla purtroppo sempre di più di femminicidio e violenza sulle donne. Ricordiamoci di educare i nostri figli a come trattare le donne. Siamo alla deriva».

