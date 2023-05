Lucia Annunziata si dimette dalla Rai dopo 30 anni. La lettera: «Non condivido nulla dell'operato del governo»

di Redazione web

Lucia Annunziata lascia la Rai. La giornalista di In Mezz'ora, il cui programma era stato confermato dal nuovo ad Roberto Sergio, avrebbe consegnato le dimissioni. Lo riferiscono fonti Ansa. L'addio al servizio pubblico per Annunziata arriva dopo 30 anni di carriera.

La notizia delle dimissioni di Lucia Annunziata arriva nel giorno in cui il Cda Rai ha dato il via libera, con un voto a maggioranza, alle nomine alla direzioni giornalistiche proposte dall'ad Roberto Sergio. L'addio sarebbe stato comunicato dalla giornalista tramite una e-mail inviata all'ad, al dg Giampaolo Rossi e al neo nominato responsabile dell'Approfondimento, Paolo Corsini.

La lettera ai vertici

«Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni». Lo scrive Lucia Annunziata nella lettera inviata ai vertici della Rai, in cui annuncia le «dimissioni irrevocabili». «Vi arrivo perché non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi - aggiunge -. In particolare non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestare a governare. Non ci sono le condizioni per una collaborazione dunque». «E d'altre parte non intendo avviarmi sulla strada di una permanente conflittualità interna sul lavoro - sottolinea ancora la giornalista -.

La carriera in Rai

Lucia Annunziata arriva in Rai nel 1995, con il programma Linea tre. Dal 1996 al 1998 è direttrice del TG3. Il 13 marzo 2003 diventa Presidente della Rai, incarico che mantiene fino al 4 maggio 2004, data delle sue dimissioni. L'anno dopo torna per condurre su Rai 3 il programma In ½ h, in onda nel 2021, in versione prolungata titolata Mezz'ora in più. Dal 28 marzo 2011 conduce su Rai 3 la trasmissione Potere che si articola in 6 puntate della durata di un'ora.

