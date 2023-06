Celebrity Hunted, arriva la quarta edizione: ecco tutte le coppie vip che parteciperanno

di Redazione Web

Torna Celebrity Hunted - Caccia all’uomo. Il reality trasmesso da Prime Video riparte con la quarta edizione in cui quattro coppie gareggeranno, tentando di non farsi catturare dai “cacciatori”. La fuga durerà due settimane e i concorrenti gireranno per tutta ltalia, avendo a disposizione poche risorse economiche e pochi strumenti per spostarsi e non farsi scovare. Alla nuova edizione, parteciparanno: Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, Belen e Cecilia Rodriguez, Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani, Gué Pequeno ed Ernia.

Damiano dei Maneskin e Martina Taglienti sono fidanzati? Sguardi complici e carezze in un ristorante a Roma: le foto esclusive

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, la gelosia è un ricordo: ​«Ho avuto paura di perderti». Lei: metteremo alla prova cosa hai capito

I protagonisti

Le coppie scelte per questa edizione hanno molte cose in comune.

Le precedenti stagioni

Nella prima stagione dello show sono arrivate in fondo le coppie formate da Fedez con Luis Sal e Claudio Santamaria con Francesca Barra. La seconda edizione ha visto trionfare Elodie e Myss Keta. Nella terza sono saliti sul gradino più alto del podio Salvatore Esposito e Marco D’Amore. La prima edizione è partita dal Colosseo ed è terminata a Villa Usuelli, nel comune di Blevio. Le vincite sono state così devolute in beneficenza: Fedez alla compagnia teatrale Mayor Von Frinzius, Luis Sal all’AIRC e la coppia Santamaria/Barra all’associazione Heal. La seconda stagione è partita da Venezia ed è terminata a Villa Astor di Sorrento. Elodie e Myss Keta hanno scelto di devolvere il premio all’Onlus “The Circle”, una associazione che sostiene i diritti delle donne e l’uguaglianza. La terza stagione è partita da Firenze ed è terminata al Castello Maniace ad Ortigia, in Siracusa. I vincitori Marco D’Amore e Salvatore Esposito hanno devoluto il 50% del premio a Save the Children e l’altro 50% a Emergency.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Giugno 2023, 21:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA