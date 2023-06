Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, la gelosia è un ricordo: ​«Ho avuto paura di perderti». Lei: metteremo alla prova cosa hai capito

di Redazione web

Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci sono tornati insieme. A dare la notizia del ritorno di fiamma tra i due è l'ex concorrente di Temptation Island che ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cui si mostra in compagnia della sua dolce metà in un profondo abbraccio con un tenero bacio appassionato.

Alla base della separazione della coppia ci sarebbe stata la mancanza di fiducia e la gelosia da parte di Francesco Chiofalo nei confronti della modella e showgirl. Pare però che i momenti di difficoltà siano stati superati e i due si mostrano oggi più innamorati di prima.

La storia d’amore tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci, sbocciata nel 2021, era finita ormai da tempo. I due si erano conosciuti durante un viaggio a Istanbul nel corso del quale era nata una certa sintonia che ben presto li portò ad intraprendere una conoscenza trasformatasi in amore.

Francesco Chiofalo: «Ho avuto paura di perderti»

«Ho avuto parua di perderti per sempre ed è stata la sensazione peggiore che abbia mai provato - scrive nel post Francesco Chiofalo -. Sono stato molto male.

Il ritorno di fiamma dei due per il momento non è stato commentato o spiegato se non con queste poche righe. Ma Drusilla Gucci ha lanciato la prima frecciatina al suo fidanzato con la speranza che la loro relazione vada per il meglio: «Sei molto fortunato. Ora metteremo alla prova le cose che hai capito», scrive lei sul social.

