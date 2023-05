Francesco Chiofalo perde i documenti in aeroporto: «Sono disperato dall'altra parte del mondo». Cosa è successo

di Redazione web

Francesco Chiofalo, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a Temptation Island e per le sue frequentazioni, tra cui Antonella Fiordelisi, si è trovato ad affrontare una situazione surreale nelle ultime ore. Proprio ieri, Lenticchio, nomignolo che la sua ex fidanzata Selvaggia Roma gli aveva dato durante la loro partecipazione a Temptation Island, aveva pubblicato delle storie molto strane su Instagram in cui avvertiva i suoi follower che sarebbe partito per andare «dall'altra parte del mondo» e che non avrebbe usato i social per tutta la durata del suo viaggio, con l'obiettivo di ritrovare se stesso.

A poche ore dalla notizia, però, è tornato sulle sue storie Instagram per chiedere aiuto ai fan perché si è trovato in una situazione di difficoltà. Andiamo a vedere cosa è successo nel dettaglio.

Francesco Chiofalo: «Ho sofferto molto per amore. Parto per ritrovare me stesso». E chiude i social, ma i fan hanno un dubbio

Francesco Chiofalo sbaglia tre volte il pin: addio bancomat. E lui si infuria con la banca: «Sono inc***ato nero»

La disavventura di Francesco

Francesco Chiofalo ha avuto una brutta disavventura durante il suo viagggio che lo avrebbe dovuto portare dall'altra parte del mondo. L'influencer, infatti, si è dovuto fermare all'aeroporto della città di arrivo (non ancora svelata) perché non ha più ritrovato il portafoglio con i documenti che gli avrebbero permesso di passare i controlli di sicurezza.

Il portafogli con i documenti sparito

L'influencer romano ha dichiarato sulle sue storie Instagram: «Non trovo più il portafoglio con i documenti e il passaporto. Non posso passare i controlli di sicurezza e non posso uscire dall'aeroporto, né tornare in Italia. Sono solo dall'altra parte del mondo e non parlo neanche inglese. Sono disperato e molto impaurito».

I fan si sono molto preoccupati e hanno cercato di aiutarlo come meglio hanno potuto, e, dopo qualche ora la situazione si è sblocccata grazie all'intervento di un suo follower accorso sul posto per aiutarlo. Francesco Chiofalo lo ha ringraziato pubblicamente su Instagram.

Tutto è bene quel che finisce bene, forse, perché adesso inizia la vera avventura dell'influencer con un unico obiettivo: ritrovare se stesso.

Ultimo aggiornamento: Sabato 27 Maggio 2023, 09:43

