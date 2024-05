«Se metti le banane nel carrello della spesa significa che sei single»: ecco il supermercato dove si va a caccia di fidanzati

di Redazione web

Brooke Alison Laven è una tiktoker che vive a Sydney in Australia e uno dei suoi video più visti su TikTok è quello in cui spiega la "teoria delle banane". Stando a quanto rivela la ragazza, i giovani australiani avrebbero dei codici ben precisi per capire se una ragazza o un ragazzo sono single oppure se la persona che hanno notato tra gli scaffali del negozio di alimentari è sposata oppure no. Stando a quanto rivela Brooke, il supermercato Neutral Bay Woolies sarebbe il posto perfetto per incontrare un potenziale partner e il segreto starebbe tutto nel controllare la frutta all'interno del suo carrello.

La "teoria delle banane"

Nel suo video TikTok, Brooke Alison Laven ha spiegato: «Il mio collega a lavoro mi ha detto che è una cosa che fanno i giovani adesso: se metti le banane nel carrello significa che sei al supermercato da single... Io, però, non vedo nessun altro relativamente giovane e attraente con le banane nel carrello, quindi, non so se sia solo una "leggenda"...». Stando a quanto si legge nei commenti sotto al post, non si tratterebbe affatto di una leggenda metropolitana. Infatti, qualcuno ha scritto: «Una volta ho messo delle banane nel carrello e un ragazzo si è avvicinato ammiccando... è stato davvero imbarazzante» oppure «Questa cosa si faceva anche 25 anni fa, che bei ricordi!».

Le parole di Brittany Hockley

La podcaster Brittany Hockley nel suo podcast Life Uncut ha detto: «C'è un mito secondo cui puoi andare a fare la spesa al supermercato e ci sono tutti questi segnali che puoi cogliere o inviare, a seconda di cosa c'è nel tuo carrello.

