Perla Vatiero e Mirko Brunetti in crisi: «Se provano a smentirmi racconto tutto!»

di Ida Di Grazia

Tira una brutta aria per le coppie dell'ultima edizione del Grande Fratello. Dopo l'addio di Anita Olivieri e Alessio Falsone, sembrerebbe essersi aperta una nuova crisi per una delle coppie più amate del reality show: Perla Vatiero e Mirko Brunetti. Stando ai rumors nonostante le foto sui social in cui posano felici e innamorati tra i due ci sarebbe in corso un importante litigio che dura da giorni. Ma andiamo con ordine.

Mirko e Perla

«Mi dicono che una coppia del gf è in forte lite in questo momento.

"M e P" sono Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che invece sui social si mostrano più innamorati che mai: «Se provano minimamente a smentire - spiega Venza - racconto anche quello che è successo, perché bisogna prendere il buono e il cattivo di queste situazioni non è che potete sempre fingere, e far vedere che è sempre tutto ok, perchè se non va bene lo dovete far sapere alla gente a cui proponete le vostre storie, i vostri baci, i vostri inciuci»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 12:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA