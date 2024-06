Maltempo in Friuli, Patrizia, Bianca e il fidanzato dispersi nel Natisone. Volevano festeggiare un esame. La mamma: «Le ho detto non andare»

di Redazione web

Si sono abbracciati per cercare di resistere alla corrente, insieme, disperati. Ma il Natisone li ha trascinati via. I tre ragazzi vittime del maltempo in Friuli sono Patrizia Cormos, 20 anni, Bianca Doros, 23, e il suo fidanzato di 25 anni.

Patrizia viveva con la famiglia a Basaldella di Campoformido, a pochi passi da Udine, ed era una studentessa al secondo anno dell’Accademia di Belle Arti Tiepolo, corso di Interior design. Bianca Doros era arrivata da pochi giorni dalla Romania a Udine per trovare i genitori che vivono lì. La terza vittima è il fidanzato di Bianca, originario della Romania e residente in Austria.

Il dolore della mamma di Patrizia

«Erano venuti a trovarla due amici – racconta la mamma di Patrizia come riporta il Messaggero Veneto –, in particolare una ragazza con il suo fidanzato, lui sta in Austria. Lei aveva avuto un esame oggi. Mi aveva detto “Lasciami andare con loro, stiamo un po’ insieme e facciamo qualche foto”. E io le avevo suggerito di non andare, perché era stanca. La sera prima era andata anche a lavorare. Ma poi lei mi aveva detto “Ma dai, non arrabbiarti, lasciami andare” e così, alla fine, le avevo detto “Va bene amore, vai”».

Le ricerche

Le ricerche hanno continuato senza sosta, tutta la notte. E continuano ancora. «Imponente lo schieramento di mezzi che dalle prime luci dell'alba stanno setacciato la forra di Premariacco in direzione Paderno», comunica in un post il sindaco Premariacco Michele De Sabata, postando la foto dei mezzi dei Vigili del Fuoco. «Durante la notte hanno sospeso in un punto le ricerche in attesa di potersi calare o risalire dal fiume.

.L'allarme è stato lanciato attorno alle 13.30 del 31 maggio. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco di Udine con squadre di terra e soccorritori fluviali alluvionali, supportate da Drago 141, l'elicottero del Reparto Volo del comando di Venezia. Da Venezia sono giunti anche i sommozzatori assieme ad operatori specializzati degli altri tre comandi Vvf del Friuli Venezia Giulia. Alle ricerche sta partecipando anche l'elicottero del servizio sanitario regionale Fvg. Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli.

La dinamica dell'incidente

I tre ragazzi avevano imprudentemente deciso di fare una passeggiata nel greto del torrente Natisone, nei pressi del ponte Romano, a Premariacco, in provincia di Udine. Un momento di relax ma nel posto e nel momento sbagliato, perché c'era un'allerta meteo gialla in corso (con allagamenti e disagi in tutto il Friuli Venezia Giulia, soprattutto a Lignano, ma anche in tutto il Nordest) e il fiume è soggetto a piene improvvise, come ammoniscono i tanti cartelli affissi in zona, che espongono il divieto assoluto di balneazione per il pericolo di annegamento. La situazione è precipitata nell'arco di pochi minuti.

Sabato 1 Giugno 2024, 08:30

