Festival Antimafia Sociale, con Don Luigi Ciotti all'Università Federico II di Napoli per contrastare la mafia

Don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale Associazione Libera, inaugurerà la prima giornata del Festival Antimafia Sociale su "PREpotenze. Lotta alle povertà. Dall’antimafia sociale alle nuove schiavitù”, che è anche il titolo della rassegna che si svolgerà dal 30 maggio al 1° giugno 2024 al Campus Universitario di Monte Sant’Angelo - Edificio 3.

All’ingresso del Campus Universitario di Monte Sant’Angelo, durante le giornate del Festival dal 30 maggio al 1° giugno, ci sarà l’esposizione della teca “Quarto Savona Quindici” che contiene i resti della Croma blindata dell’attentato di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie del magistrato Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo. Per questa occasione sul tema “Pedagogia ed Educazione alla memoria. Il nostro impegno ogni giorno!" interviene al Festival Tina Montinaro, presidente Associazione Quarto Savona 15.

Il festival

Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, insieme al Dipartimento di Economia dell’Università degli Studi del Molise, alla Universidad de Vallodolid España (Uva), alla Fondazione Lotta alle povertà e innovazione sociale (Lapis), ha promosso la Prima edizione del Festival Antimafia Sociale (FAS) sul tema: “PREpotenze. Lotta alle povertà. Dall’antimafia sociale alle nuove schiavitù”.

Dopo i saluti istituzionali accademici e delle autorità pubbliche, si alterneranno numerosi interventi sui temi di grande attualità, tra questi: “Prepotenze e metamorfosi del mondo”, “Povertà, vecchie e nuove schiavitù. Frammenti e simboli”, “Sfruttamento del lavoro minorile e povertà educativa”, “Le nuove forme di schiavitù della terra. Residuo del passato e o annuncio di modernità?”, “Mafie e globalizzazione. Antimafia sociale, il nuovo impegno”, a cui si aggiungeranno intervalli musicali, presentazioni di libri e laboratori di ricerca.

«Il festival è un evento scientifico e divulgativo a livello europeo. È il luogo della convivialità delle differenze che promuove un confronto dal basso, coinvolgendo associazioni, scuole, università, istituzioni. Il festival ha radici antiche, i corsi relativi alla finanza etica e i laboratori relativi alla lotta antimafia sono i pilastri per quanto riguarda i temi della cultura. Nonostante il lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura, manca una forza di contrasto. Tutti possono fare antimafia con le proprie scelte, ma non basta. L’università deve avere un ruolo fondamentale per fornire chiavi di lettura analitiche e scientifiche ai propri studenti per poter contrastare da soli queste dinamiche. Il festival vuole fornire un contributo su quali strumenti, soluzioni e politiche introdurre per contrastare la mafia. Ed è necessario avere esperienze e confronti, coinvolgendo istituzioni, scuole, soggetti economici e culturali dal basso per contrastare queste dinamiche, partendo proprio dai territori», sottolinea Leandro Limoccia, Direttore scientifico del Festival Antimafia Sociale.

Il progetto si colloca nell’ambito della valorizzazione della terza missione e ne propone una lettura sociologica al fine di sviluppare un approccio transdisciplinare per favorire una conoscenza più estesa e approfondita delle questioni sociali, economiche e territoriali che si sono sviluppate intorno alle esperienze legate al fenomeno dell’antimafia. Il programma si articola in sessioni plenarie, panel, libri in Festival, laboratori, incursioni teatrali, mostre ed esposizioni, eventi musicali.

«Siamo felici di inaugurare nel nostro Dipartimento la Prima Edizione del Festival Antimafia Sociale che rappresenterà sicuramente un arricchimento per i nostri giovani studenti, attraverso queste iniziative si offre l’opportunità di essere più consapevoli delle alternative», dichiara Adele Caldarelli, Direttrice del Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni.

Tre giorni fitti di incontri, testimonianze e appuntamenti, in cui saranno presenti diverse personalità del mondo accademico, istituzionale, scolastico, culturale, nonché familiari di vittime innocenti delle mafie, i ragazzi di Nisida e dell’antimafia sociale.

I protagonisti

Tra i protagonisti e le protagoniste principali: Don Luigi Ciotti, Presidente Nazionale di Libera, Javier Dàmaso Vicente Blanco, Universidad de Valladolid (Uva) España, Andrea Morniroli, Co-coordinatore Forum Disuguaglianze Diversità, Carlo Pennisi, Coordinatore Consiglio scientifico Sezione Sociologia del Diritto dell’Associazione Italiana di Sociologia, Tina Montinaro, Presidente Associazione Quarto Savona 15, Sabina Curti, Direttrice scientifica e Presidente dell’Associazione Festival della Sociologia, Lucia Di Mauro, vedova di Gaetano Montanino, vittima innocente della criminalità.

«Il Festival invita a riflettere sui sentimenti», spiega Don Tonino Palmese, presidente Fondazione Polis. «È di grande importanza l’educazione sentimentale. Oggi più che mai è da insegnare all’interno delle scuole e ai giovani in generale, per entrare in dinamiche e situazioni con la nuova logica dei sentimenti».

«Il Festival declina il senso più sociale e significativo della nostra attività di ricerca e di accompagnamento degli studenti verso un futuro giusto e consapevole. Il Dipartimento di Economia, Management, Istituzioni (DEMI) è da sempre impegnato per la sensibilizzazione sui temi del contrasto alle mafie e dell’economia illegale nella società. Iniziative come il Laboratorio di Economia e Management delle Imprese Criminali, il Corso di Alta Formazione in Gestione delle Aziende Sequestrate e Confiscate alle Mafie (GASCOM), il Corso di Alta Formazione sulla Finanza Etica e il Laboratorio di Antimafia Sociale (LAS - IV edizione) hanno rappresentato i pilastri di ricerca e di studio per attivare un impegno costante verso la cultura della legalità, della giustizia e della responsabilità sociale», dichiara Roberto Vona, docente di economia e gestione delle imprese del DEMI.

Iscrizione gratuita previa registrazione su: https://forms.gle/KaAozdbKxFg3arp9A

Di seguito il programma completo: https://l.ead.me/FestivalFAS

