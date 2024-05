«Bimbo negroide all'inaugurazione della palestra»: bufera sul post razzista del leghista. Pasolini si difende: «È l'italiano di Dante»

di Redazione Web

Bufera su Cristian Pasolini. Il segretario della Lega di Mantova è entrato nel mirino delle polemiche a causa di un post razzista che ha pubblicato su Facebook in cui ha voluto commentare l'inaugurazione di una palestra comunale, durante la quale il sindaco del Pd Mattia Palazzi ha tagliato il nastro insieme a diversi bambini, uno dei quali di origine straniera. «Bene l'inaugurazione della palestra - ha scritto Pasolini - ed ennesimo taglio del nastro con foto di rito e tradizionale prima fila con bimbo negroide (bimbo di colore, se non vogliamo usare correttamente i termini scientifici di lingua italiana)».

La difesa

Il post non è più visibile sul social network di Meta. Possibile che Cristian Pasolini lo abbia cancellato dopo essere stato inondato dalle critiche, non solo da parte dei partiti di opposizione, ma anche da diversi cittadini. A queste lui ha risposto spiegando come il termine «negroide», in realtà, sia presente nel vocabolario italiano. «Caucasoide, negroide, mongoloide, australoide - ha dichiarato - sono termini corretti della nostra lingua e non hanno significato offensivo. È la lingua di Dante, quella che ci ha insegnato Dante. Si può dire Dante o si offende qualcuno?».

Le accuse

Dopo il post e la risposta, sono state diverse le persone e gli esponenti politici che hanno accusato Pasolini di razzismo. Tra questi, il capogruppo del Partito democratico della Lombardia Pierfrancesco Majorino che, come riporta Today, ha detto: «Difficile immaginare parole più sprezzanti, ingiuriose, razziste, indirizzate contro un bambino.

A commentare anche il primo cittadino di Mantova, che ha scritto su Facebook: «Non riposto la foto dell’inaugurazione della palestra che utilizza nel post per rispetto di quel bimbo, disgustosamente usato come strumento politico per attaccare me. Nella foto i bimbi che tagliano il nastro sono quattro, eppure il segretario della lega si sofferma solo sul bimbo di colore. Non credo servano ulteriori considerazioni se non disgusto. A me la politica fatta così fa davvero schifo. Anche umanamente. Al bimbo e alla sua famiglia un abbraccio grande, a nome mio e della comunità mantovana».

