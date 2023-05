Francesco Chiofalo: «Ho sofferto molto per amore. Parto per ritrovare me stesso». E chiude i social, ma i fan hanno un dubbio

di Redazione web

Francesco Chiofalo ha pubblicato alcune storie molto strane su Instagram poche ore fa. L'influencer romano ha rivelato ai suoi fan che nell'ultimo periodo si è trovato ad affrontare momenti difficili che lo hanno portato a «perdere se stesso».

Dopo molto tempo passato a rimuginare su cosa fare per recuperare le forze e riprendere la vita in mano, Francesco Chiofalo sembra aver trovato la soluzione: prendere un volo di sola andata per una destinazione che si trova dall'altra parte del mondo. L'obiettivo è chiaro per l'ex di Antonella Fiordelisi, «ritrovare me stesso e capire che cosa voglio fare del mio futuro». Per questo ha intenzione di non pubblicare più su Instagram fino al suo ritorno. I fan hanno, tuttavia, una domanda per lui.

La domanda dei fan

Francesco Chiofalo ha pubblicato nelle sue storie Instagram l'annuncio che sta per prendere un volo che lo porterà dall'altra parte del mondo, dove spera di poter ritorvare se stesso e la motivazione ad andare avanti nella vita e, nel frattempo, ha deciso di non pubblicare più nulla sui suoi canali social. I fan, però, si chiedono come abbia fatto a pagare il biglietto aereo e l'intero costo del viaggio se, solo ieri, nelle sue storie Instagram si mostrava arrabbiato nero con la banca perché gli avevano ritirato il bancomat (aveva sbagliato 3 volte il pin) e, quindi, impossibilitato a pagare.

Non è stata una scelta avventata, dunque, quella di prendere il primo volo per Francesco Chiofalo, come voleva far intuire dalle sue storie Instagram? I fan restano in attesa del ritorno dell'influencer, sperando che abbia ritrovato se stesso.

