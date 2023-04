Antonella Fiordelisi, dopo il Gf Vip farà un altro reality? L'ex Chiofalo: «Non sa cosa fare...»

di Redazione web

Antonella Fiordelisi è stata molto chiacchierata in questa edizione del Grande Fratello Vip, al punto che le sarebbe stata offerta la partecipazione in un altro reality a poche settimane dalla sua uscita dalla casa. La 25enne salernitana, avrebbe scelto di gestire in modo autonomo la sua carriera, secondo dei rumors, e punterebbe a farsi spazio nel mondo dello spettacolo.

Maria De Filippi, la prima volta sui social emoziona i fan: il video dolcissimo col suo cane Saki

Selvaggia Lucarelli, addio a Ballando? «Milly Carlucci vuole rinnovare tutto il cast fisso dei giudici»

La partecipazione all'Isola

Secondo l'ex fidanzato, Francesco Chiofalo, Antonella avrebbe posto dei paletti ai suoi genitori e ora vorrebbe provare a camminare con le sue gambe. In primis si starebbe godendo la sua relazione, anche questa molto discussa, con Edoardo Donnamaria. Sempre Chiofalo però dà un piccolo scoop sulla ex spiegando che sarebbe stata contattata da L'Isola dei Famosi per prendere parte al reality.

Frenata da Edoardo?

Antonella ha sempre accarezzato l'idea di poter partecipare alla trasmissione, ma pare che si sentirebbe frenata proprio dalla relazione con Donnamaria, con il quale avrebbe paura di perdere l'intesa raggiunta dopo tante liti e separazioni all'interno della casa. La Fiordelisi confessò che le era stata proposta la partecipazione all'Isola che però rifiutò a causa della preoccupazione della madre. In realtà il cast dell’Isola dei Famosi 2023 è stato chiuso da qualche settimana, ma Antonella Fiordelisi potrebbe entrare in corsa, come già accaduto in passato.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 3 Aprile 2023, 13:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA