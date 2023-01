GFVip, Francesco Chiofalo su Antonella Fiordelisi: «Il televoto truccato? Il padre sa come fare...»

Francesco Chiofalo torna a parlare della sua ex Antonella Fiordelisi e torna sulla polemica del televoto. Secondo Chiofalo Antonella starebbe giocando molto di strategia all'interno della casa del Grande Fratello Vip. In un’intervista rilasciata a Giada Di Miceli a Non succederà più, programma in onda su Radio Radio, ha spiegato come starebbe usando Donnamaria per avere visibilità pur non essendo minimamente coinvolta.

Il parere su Donnamaria

«Antonella ha salvato Edoardo sennò all’interno del programma era totalmente trasparente. È medio, l’uomo centrale. Non è simpatico, ma neanche antipatico, non alto ma nemmeno basso. Lei con me non faceva così, non è innamorata. Stava ben attenta a non farmi arrabbiare. Di Edoardo non gliene frega niente», ha spiegato l'ex protagonista di Temptation Island che ha detto la sua anche in merito alla polemica sui bot che l'avrebbero fatta vincere nel televoto come preferita.

Il televoto

Chiofalo punta il dito in modo particolare contro Stefano Fiordelisi, il padre dell'ex sportiva: «Lei le conoscenze dei bot ce le ha, il padre ce le ha. Lui ha un comportamento non normale, molto agguerrito. Il padre è il suo manager, è entrato lì dicendo che doveva dimagrire. È un discorso da manager, non da padre. Ha strumenti, un personaggio molto noto gli ha passato un contatto giusto. Lui gli strumenti ce li ha. Non so se l’ha fatto ma gli strumenti ce li ha».

Oggi Francesco è legato a Drusilla Gucci ma con Antonella ha avuto una storia molto importante, durata due anni. Tra i motivi della fine della loro relazione ci sarebbe stata anche la resistenza da parte di Stefano nei confronti di Lenticchio.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Gennaio 2023, 14:53

