Ghali contro il Met Gala: «Nessuna parola sulla Palestina, fan*ulo i vostri abiti! È solo una distrazione»

di Dajana Mrruku

Il Met Gala è uno degli eventi mondani più importanti dell'anno, dalla risonanza incredibile: celebrità e cantanti fanno a gara per sfilare sul red carpet e Anna Wintour riesce a stilare sempre una lista di invitati super attesi. Grandi assenti di quest'anno sono state Rihanna (a causa dell'influenza intestinale che l'ha costretta a letto) e Blake Lively, mentre tutti gli occhi erano su Zendaya.

Il cantante Ghali ha deciso di attaccare personalmente l'evento perché nessun cantante o attore ha pronunciato una parola sulla guerra in Palestina dove migliaia di civili stanno morendo sotto le bombe.

Le parole di Ghali

Ghali ha espresso il suo dissenso nei confronti del Met Gala, dove nessuno ha pronunciato parole sulla Palestina.

«Il Met Gala senza parole sulla Palestina è solo una grande distrazione in questo momento – ha spiegato il cantante -. Nessuno ha prestato nemmeno un secondo di attenzione per mostrare sostegno a ciò che sta accadendo in quella terra». Ghali ha poi continuato: «F**** ai vostri vestiti, era stravagante comunque vedere solo zombi silenziosi che si davano da fare per una briciola di fama a un tavolo più alto. Smettetela di usarci solo quando vi serve. Tutti gli occhi puntati su Rafah».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Maggio 2024, 15:50

