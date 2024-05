Invasione di cicale e grilli mormoni: sciami di miliardi di insetti terrorizzano gli abitanti

Sembra un episodio della Bibbia, ma per gli abitanti di alcuni stati degli Usa è la dura realtà. L'invasione delle cicale è in realtà un fenomeno affatto nuovo per il Paese nel mese di maggio, ma quest'anno la situazione si è fatta ancora più preoccupante a causa dell'emergere di due diversi tipi di cicale in occasione del rituale di accoppiamento. Come riporta Cbs News, sono stati decine di miliardi gli esemplari spuntati dal terreno per un raro evento sincronizzato che si è verificato, l'ultima volta, ben 221 anni fa.

Cicale e grilli mormoni

Sebbene le cicale sia innocue per gli esseri umani, rimangono comunque fastidiose per molti, specialmente a causa dei grandi numeri e del forte rumore che producono durante l'accoppiamento. Moltissimi utenti hanno usato i loro account social per condividere clip dell'invasione, a cui si è aggiunta quella dei grilli mormoni (in particolare in Nevada, Stati Uniti).

In alcuni casi, i grossi sciami di insetti hanno provocato disagi, specialmente al traffico.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Maggio 2024, 09:27

