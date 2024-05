Rissa per un apprezzamento alla ragazza di un altro: 3 italiani contro 9 stranieri tra calci, pugni e bottiglie rotte. Dieci denunce e un ferito

di Paolo Calia

Una notte di ordinaria follia quella capitata sabato in via Marcon a Mogliano. Verso le tre di notte è scoppiata una violentissima rissa a colpi di calci, pugni e bottiglie rotte usate come mazze. Risultato dieci denunciati e un ferito leggero, passato per il Pronto Soccorso per curare i tagli lasciati dai cocci di vetro. Protagonisti della maxi zuffa almeno dodici persone: tre italiani contro un gruppo variegato formato da moldavi ed egiziani.

Guarda la ragazza dell'altro, scatta la rissa

I protagonisti, con età compresa tra i 23 e i 48 anni, se le sono date di santa ragione. Motivo: un apprezzamento di troppo fatto dal terzetto degli italiani a una ragazza dell’altro gruppo. Le dinamiche in questi casi sono sempre le stesse: uno sguardo più prolungato del solito, qualche parola in eccesso, animi troppo suscettibili, magari anche qualche battuta a sfondo sessista o razziale. Il tutto condito da troppo alcol bevuto e capacità di discernimento alterato. Risultato: botte da orbi con il concreto rischio che qualcuno si faccia veramente male.

Fortunatamente, in questo caso, i danni sono stati limitati. A quanto pare nessuno ha dato l’allarme avvisando carabinieri o la polizia. La rissa è capitata a breve distanza da un esercizio commerciale, a quell’ora chiuso. Nessun residente, sul momento, ha avvisato le forze dell’ordine. Che hanno ricostruito l’accaduto solo il giorno dopo partendo dal ferito passato dal Pronto Soccorso. I carabinieri non ci hanno messo molto a capire cosa fosse successo e mettere tutti i pezzi al loro posto. Fondamentali anche le immagini girate dalle telecamere di via Marcon e delle strade circostanti.

Botte da orbi, poi compare una bottiglia rotta

I protagonisti della rissa sono stati visti arrivare e, a un certo punto scagliarsi uno contro l’altro. Il terzetto di italiani è stato circondato e ha dovuto difendersi dalla furia degli avversari. A un certo punto qualcuno ha tirato fuori una bottiglia, l’ha spezzata per renderla ancora più letale iniziando a distribuire fendenti. Fortunatamente, come detto, l’annebbiamento dovuto all’alcol, la stanchezza e l’eccitazione ha influito nella mira. Ma delle dodici persone coinvolte, i carabinieri ne hanno già individuate dieci e, ben presto, arriveranno anche a definire l’identità dei due che ancora mancano.

