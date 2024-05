Suicida dopo lo stupro, la ragazza molestata mentre fumava in cortile: «Lui ubriaco l'ha seguita all'interno, poi gli abusi»

È stato posto agli arresti domiciliari il magazziniere 28enne fermato due giorni fa per violenza sessuale dopo la denuncia di una ragazza di 21 anni, che ha detto di essere stata stuprata al pronto soccorso e poi si è suicidata buttandosi dal quarto piano, tutto all'interno dell'ospedale di Vizzolo Predabissi, nel Milanese. La decisione sulla misura cautelare è stata presa dal gip Francesco Salerno.

In relazione alla morte della ragazza si indaga anche per istigazione al suicidio: da fonti vicine alla Procura di Lodi si sottolinea che il fascicolo è stato aperto immediatamente dopo la morte per poter compiere in modo legittimo tutti gli accertamenti ritenuti necessari. Il fascicolo è separato da quello per l'ipotesi di violenza sessuale che vede indiziato il 28enne.