Mara Venier, è bufera per i casi Ghali e Dargen D'Amico: lei blocca i commenti sui social. Cosa è successo a Domenica In

Non sono di certo momenti facili per Mara Venier che si è trovata a fronteggiare una situazione molto difficile, in diretta. La conduttrice ha ospitato alcuni artisti in gara a Sanremo che hanno cantanto i loro brani in gara. Tra questi anche Ghali e Dargen D'Amico che, con le loro "Casa" e "Onda alta" hanno portato tematiche molto attuali e mandato un messaggio forte e chiaro. Ghali ha espressamente chiesto il "cessate il fuoco" e lo "stop al genocidio", senza mai menzionare Israele o la guerra a Gaza, mentre Dargen ha voluto sfruttare la visibilità sul palco per porre l'attenzione sui bambini che muoiono in mare mentre cercano di scappare dal loro Paese per approdare in Italia.

Gli artisti, una volta arrivati a Domenica in hanno risposto ad alcune domande da parte dei giornalisti, domande che avrebbero messo in imbarazzo Mara Venier, come dice nell'intervallo, pensando di avere il microfono spento.