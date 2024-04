Chiara Francini, le scuse dopo la chiusura del suo show: «Mi spiace, forse ho esagerato». Le reazioni degli amici Vip

di Ida Di Grazia

Arriva forte e chiaro il commento di Chiara Francini dopo l'annuncio della chiusura anticipata del suo show su Rai 1. L'attrice, via Instagram si è congedata dal suo pubblico con grande ironia e non senza qualche frecciatina rivolta a chi non ha apprezzato un modo a detta sua diverso di fare spettacolo.

Tante le reazioni e gli incoraggiamenti dei fan e di diversi volti noti dello spettacolo tra cui Leonardo Pieraccioni e Massimo Lopez.

Le scuse

L’ultima puntata del programma “Forte e Chiara” sarebbe dovuta andare in onda su Rai 1 il prossimo mercoledì, ma ci sarà.

Su Instagram Chiara Francini ha commentato con un post la sua visione: «Signore, signori e tutto quello che sta nel mezzo, non ci siamo andati piano. Scusateci se siamo stati troppo forti, come un gintonic senza tonic. Con Forte e Chiara abbiamo provato a mettere assieme in uno stesso show Cardinali e inviati di guerra, cliché sulle donne e pornostar, balletti con le piume e storie di bambini in un campo di concentramento, canzoni dei cartoni animati e Drag queen».



Poi ha proseguito: «Forse ho esagerato. Ma il rischio comprende una dose di coraggio. Chiudiamo qui, con una schitarrata ben impiumata. Prendiamola come una dieta: invece di una taglia in meno una puntata in meno. Ma anche se più sottili, la gioia, la passione, la voglia di raccontare continueranno a imboccarci con grandi cucchiaiate! Ringrazio tutti quelli che hanno amato e non amato il mio show, i primi li aspetto a teatro, gli altri…pure! Buongustai!»

Le reazioni degli amici Vip

Tante le reazioni positive non solo da parte dei fan dell'attrice ma anche dei suoi amici Vip, da Luca Argentero che ha usato l'emoji degli applausi a Leonardo Pieraccioni che ha scritto: «Anche a scuola quelli più bravi facevano tre anni in due! Sei avanti»

Massimo Lopez ha commentato: «Bisogna avere la forza e il coraggio di osare, di rinnovare e di innovare, e tu hai avuto sia la forza, sia il coraggio! Sii fiera e orgogliosa di questo. Ti mando un abbraccio enorme». IL saluto anche di Chiara Iezzi (cantante del duo Paola e Chiara): «Forza Chiaretta Tu ci piaci perché sei forte e chiara. Felicissima di essere stata “dei tuoi” e grazie a tutti i fantastici protagonisti e professionisti di questo bellissimo show».

