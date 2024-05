David di Donatello 2024, Paola Cortellesi piglia tutto: secondo i pronostici non c'è storia

di Ida Di Grazia

Tutto pronto per l’edizione 2024 dei David di Donatello in programma venerdì 3 maggio in diretta su Rai 1 dagli studi di Cinecittà a Roma. A condurre l'evento Carlo Conti e Alessia Marcuzzi. Per questa edizione c'è già un record ed è quello di "C'è ancora domani", il film d'esordio di Paola Cortellesi che ha ottenuto ben 19 nomination (tra cui miglior film, miglior attrice e Valerio Mastandrea come miglior attore), e si è già aggiudicato il David dello Spettatore.

David Donatello 2024

Centosettantuno film italiani di lungometraggio di finzione iscritti; 26 quelli diretti da registe donne; 61 le opere prime; 138 i documentari; 495 i cortometraggi. Sono questi i numeri che raccontano l’importanza e la valenza della 69ᵃ edizione dei Premi David di Donatello. Venerdì 3 maggio durante la diretta saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

Paola Cortellesi piglia tutto

Grande protagonista della serata Paola Cortellesi con il suo “C’è ancora domani”, vera sorpresa cinematografica degli ultimi mesi.

Ancora più basse invece le quote per Paola Cortellesi nella categoria “Miglior attrice protagonista”: il bis dell’artista romana – già vincitrice nel 2010/11 con il film “Nessuno mi può giudicare” – è fissato a 1,06, in pole su Micaela Ramazzotti (Felicità) offerta a 4,50 e Isabella Ragonese, con “Come pecore in mezzo ai lupi”, a 8 volte la posta.

Tra gli attori è invece testa a testa tra Valerio Mastandrea (1,80) e Antonio Albanese (2,05); più indietro Pierfrancesco Favino (6), davanti a Josh O'Connor (8,50) e Michele Riondino (12).

