Ludovica Coscione, da Teresa di Mare Fuori ad ambasciatrice Rai in Gran Bretagna: «Portiamo le nostre eccellenze nel mondo»

Rai è approdata in Gran Bretagna, dove adesso tutti gli italiani che risiedono nel Paese potranno vedere i programmi trasmessi dal servizio pubblico italiano. L'iniziativa è stata presentata all'ambasciata italiana a Londra, dove nel ruolo di ambasciatrice c'era stata la star di Mare Fuori Ludovica Coscione. L'attrice è stata invitata all'evento per portare la voce dei giovani e dell'Italia.

«Che immenso orgoglio - ha dichiarato all'evento - aver rappresentato, in qualità di ambasciatrice, l'Italia nel Regno Unito. Tra Los Angeles, New Tork e Barcellona ho apprezzato l’interesse vivo per i prodotti italiani, bello davvero sentirsi parte integrante di un progetto internazionale che da Rai Italia approda nei cinque continenti. Da Mare Fuori a qui, portiamo le eccellenze nel mondo».

Le parole dell'ambasciatore

La Gran Bretagna è uno dei continenti in cui la presenza degli italiani è più vasta. Per tale ragione la Rai ha deciso di fare questo "grande passo", presentando all'ambasciata italiana a Londra l'accordo con la World Stream – Il Globo. Il progetto prevede che i programmi Rai vadano in onda anche nei territori dell'Irlanda, della Scozia e del Galles.

L'ambasciatore Inigo Lambertini ha speso qualche parola al riguardo: «La comunità italiana in Gran Bretagna è senza dubbio una delle più importanti al mondo con oltre 500.000 iscritti all’Aire.

In collegamento anche Carlo Conti

Per l'occasione, anche il celebre conduttore televisivo Carlo Conti ha voluto dichiarare, in collagamento visto che non poteva essere presente alla presentazione, la sua gioia per il nuovo progetto della Rai. «È straordinario constatare l’attenzione e l’affetto degli italiani residenti all’estero - ha detto - l’intrattenimento Rai, proposto con continuità da Rai Italia nel mondo, rappresenta un trait d’union unico, un meraviglioso valore aggiunto per chi ha lasciato il Paese e ne vuole continuare a sentire il legame».

