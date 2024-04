Mare Fuori, nel remake spagnolo anche Gabriel Guevara: il protagonista del film È colpa mia? sarà il "Chiattillo"

di Serena De Santis

Mare Fuori conquista anche la Spagna. Dopo il grande successo ottenuto in Italia, che l'ha portata anche sui palchi dei maggiori teatri del nostro Paese con un musical, la serie televisiva della Rai arriva all'estero. Dopo la volta degli Stati Uniti, il prossimo Stato che realizzerà un remake sarà la Spagna. Si intitolerà Mar afuera e riprenderà la storia dei ragazzi detenuti all'interno del carcere minorile di Napoli.

Ancora non si conoscono tutti i nomi degli attori che comporranno il cast, ma il primo nome confermato, come riporta Variety, è quello di Gabriel Guevara: è l'idolo delle adolescenti diventato famoso in tutto il mondo per essere il protagonista del film "È colpa mia?".

Gabriel Guevara nei panni del "Chiattillo"

L'attore spagnolo interpreterà il ruolo di Alvàro, cioè il famosissimo "Chiattillo" della serie Rai, che nella versione italiana è interpretato da Nicolas Maupas.

Gabriel Guevara è diventato famoso per aver interpretato Nick nel film "È colpa mia?", realizzato da Domingo Gonzalez, che si basa sulla trama del romanzo spagnolo "Culpa mia". Il lungometraggio è stato realizzato da Amazon Prime Video e mandato in onda sulla piattaforma nel giugno del 2023. In poche settimane, il film si è piazzato nella top ten dei film più visti e ha fatto diventare famoso il giovanissimo attore spagnolo, classe 2001, in tutto il mondo.

La "disavventura" in Italia

Tuttavia, Gabriel Guevara non è la prima volta che finisce "dietro le sbarre". Durante la Mostra del cinema di Venezia del 2023, l'attore franco-spagnolo è stato arrestato a causa di un mandato di arresto richiesto dalle autorità francesi per un'accusa di violenza sessuale. L'attore, infatti, era stato accusato del crimine in Francia nel 2015, quando era ancora minorenne, ed il caso successivamente è stato archiviato.

L'arresto in Italia, poi, si è rivelato un errore. La Corte d'appello ha rigettato il mandato di arresto in base al principio processuale “ne bis in idem”, che stabilisce che una persona non possa essere giudicata due volte per lo stesso fatto. L’attore, infatti, per quelle accuse, in Spagna, era già stato giudicato e la magistratura iberica aveva archiviato il caso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 13:43

© RIPRODUZIONE RISERVATA