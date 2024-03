Maria Esposito in lacrime a Verissimo: «Spero di trovare un ragazzo come papà». Gli attacchi d'ansia e gli inizi

di Cristina Siciliano

Silvia Toffanin a Verissimo ha ospitato nel suo salotto, durante la puntata di sabato 30 marzo, l’attrice Maria Esposito. La maggior parte del pubblico la conosce come Rosa Ricci, personaggio di Mare Fuori. Un ruolo che Maria Esposito interpreta anche a teatro, nella rappresentazione ispirata alla fiction Rai. L'attrice è riuscita ad entrare nel cuore degli spettatori, incuriositi anche dal suo libro, ora in libreria, Una luce tra i vicoli. «Non mi aspettavo nulla di tutto questo successo – ha spiegato Esposito a Toffanin –. Mi sono svegliata e mi sono ritrovata in cima. I sogni si realizzano basta solo crederci».

La famiglia e l'amore

«Tra quei vicoli di Napoli è nata la mia arte – ha spiegato –. Io quando ero piccola inventavo scuole di danza nei vicoletti. Ho una bellissima infanzia. Con i miei genitori ho un bellissimo rapporto. Io e mia mamma litighiamo spesso ma dopo un secondo è già passato tutto. Lei è il mio pilastro ed è veramente fondamentale. Mio padre è l'amore della mia vita, questa mia timidezza e sensibilità è presa da lui. Io vedo il modo in cui lui ama la nostra famiglia. Per me è difficile trovare un ragazzo perché ho l'esempio di mio padre che è il re della casa», ha detto spiegando che si augura di trovare un fidanzato che possa darle quello che merita.

Gli inizi

«Se ho iniziato a recitare è grazie ai miei genitori, il mio primo lavoro è stato nel centro estetico di mia sorella.

L'ansia

Maria Esposito ha spiegato anche di soffrire d'ansia durante la sua quotidianità. «Nella mia vita ho l'ansia di molte cose e non riesco a stare da sola per strada. La solitudine è la mia più grande paura. La recitazione e la mia carriera però sono più forti di qualsiasi cosa», ha concluso Maria.

