«Geolier e Maria Esposito, è scoccato l'amore. La sua ragazza ha cancellato tutte le foto». Ma loro negano il flirt

di Redazione web

C'è un nuovo gossip che infiamma le cronache rosa. E riguarda due degli artisti più popolari e amati dai giovani in questo momento, Geolier e Maria Esposito. Secondo il giornalista Gabriele Parpiglia, intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5, il rapper e l'attrice si sarebbero fidanzati. L'esperto di gossip, inoltre, rivela che la storica ragazza di Geolier, Valeria, avrebbe cancellato dal suo profilo Instagram tutte le sue foto in compagnia del giovane artista partenopeo.

Geolier e Maria Esposito stanno insieme?

Parpiglia in radio ha dichiarato: «Pare che sia esploso l'amore, anzi leviamo il pare, è scoccato l'amore tra Geolier e Maria Esposito. I due, chiaramente, sono attentissimi e sono sicuro che non saranno felici di sentire questa notizia che stiamo dando in anteprima». L'attrice avrebbe conosciuto il rapper in occasione delle riprese del video di "I p' me tu p' te" di cui è protagonista.

La smentita

Prontamente è arrivata la smentita dei diretti interessati. Commentando un post Instagram con le dichiarazioni di Parpiglia (poi rimosso), Geolier in dialetto napoletano ha scritto: «Nun stat buon ca cap (non state bene con la testa, ndr)».

Poche sere fa a cena con alcune persone c’era chi era al tel con un collega non dirò se uomo o donna di MARE FUORI che mi ha raccontato tutta la storia con i dettagli. Successivamente ho anche diciamo ‘letto’ qualcosa.

Detto ciò: sto ricevendo messaggi di conferma da persone… — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) March 29, 2024

Cosa sappiamo

Parpiglia, dal canto suo, non arretra e anzi rincara la dose su X: «Poche sere fa, a cena con alcune persone, c’era chi era al tel con un collega, non dirò se uomo o donna di Mare Fuori, che mi ha raccontato tutta la storia con i dettagli. Successivamente ho anche diciamo ‘letto’ qualcosa. Detto ciò: sto ricevendo messaggi di conferma da persone vicino all’ex coppia che non pubblicherò perché ho perso già troppo tempo. Saluti Guappo».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Marzo 2024, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA