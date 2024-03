Geolier agli universitari: «Errori di grammatica? Sì, avrei dovuto studiare, ma a 9 anni già lavoravo. Noi della periferia abbiamo fame»

Geolier incontra gli studenti: «Come mi vedo nel futuro? Speriamo vivo!», scherza il rapper. «Il tempo corre, vedo mio nipote crescere giorno dopo giorno. Mi sento sempre in corsa, come se corressi sempre. Mi voglio muovere sempre, nel mio futuro spero di avere tempo per fare tutte le cose che voglio fare. Ho 24 anni, sono giovane, ma sento sempre di avere poco tempo a disposizione».

Se potesse tornare indietro rifarebbe tutto uguale? «Dovrei cambiare la mia vita dall’inizio, sicuramente qualcosa legato alla musica, forse il Conservatorio, la musica mi è sempre piaciuta. Ho il rimpianto di non aver studiato, spesso temo di non riuscire a esprimere me stesso». Alla riflessione di alcuni studenti su quanto sia in grado di esprimere gli stati d’animo di una generazione, Geolier ha detto: «Tante volte ho parlato con persone che mettevano in evidenza i miei errori grammaticali, ma io ho bisogno di parlare il napoletano, una lingua pesante. Noi siamo più forti, veniamo dalla periferia, abbiamo fame, nessuno ci ha regalato niente, sono andato a lavorare a 9 anni per realizzarmi, pensano che la periferia sia uno svantaggio, invece non lo è: abbiamo fame negli occhi e non ce l’hanno tutti».

Su come affrontare i momenti di difficoltà, il rapper ha detto agli studenti: «Dobbiamo mettere il 100% nelle cose, anche se non si arriva all'obiettivo dobbiamo essere fieri di noi stessi, quando cadiamo e ci rialziamo nessuno ci dice bravo, nessuno c’è a rialzarti.

L'incontro si è concluso con un bagno di folla. Il rapper partenopeo si è concesso ai suoi fan per foto e selfie in un susseguirsi di capannelli prima di lasciare l'ateneo. Nessun riferimento, nel corso del dialogo con gli universitari, alle polemiche che hanno preceduto l'incontro innescate dalle parole del procuratore di Napoli Nicola Gratteri che nei giorni scorsi si era detto contrario all'iniziativa richiamando l'università ad invitare solo modelli di vita per i ragazzi.



