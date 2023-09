Gabriel Guevara arrestato a Venezia: sull'attore pendeva un mandato di arresto internazionale per violenza sessuale

di Redazione web

L'attore Gabriel Guevara è stato arrestato ieri a Venezia. Sul 22enne spagnolo pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale. Guevara, attore noto per i ruoli ricoperti nei successi "È colpa mia" e "Skam Spagna", era atteso al Lido «dove sarebbe stato premiato per il successo popolare ottenuto con questi personaggi e una carriera ancora agli inizi ma potenzialmente importante. Appresa la notizia, tuttavia, l'organizzazione del Premio - dichiara all'Ansa il "Filming Italy Best Movie Award" - ha sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venga accertata la natura dei fatti che lo riguardano e con la completa fiducia che la giustizia che farà il suo corso».

Gabriel Guevara arrestato a Venezia: cosa è successo

La Biennale di Venezia - in una nota - precisa che la presenza dell'attore in città non era legata ad alcuna attività o produzione dell'80° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica.

Secondo Tpi, dell'assenza di Guevara si sarebbero accorti i fan che aspettavano l'interprete della serie che spopola su Prime Video. È stato arrestato ieri, 2 settembre, dalla polizia.

Ultimo aggiornamento: Domenica 3 Settembre 2023, 19:16

