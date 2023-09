Maurizio Costanzo, il figlio Saverio e la (commovente) dedica al Festival del Cinema di Venezia: «È il minimo che potessi fare»

di Redazione web

Il Festival del Cinema di Venezia è iniziato già da qualche giorno e i film in gara stanno riscuotendo molto successo. Tra questi c'è anche il film "Finalmente l'alba" del regista e sceneggiatore Saverio Costanzo. Oltre ad essere uno dei produttori e registi di serie tv di successo come L'amica geniale, Saverio è conosciuto anche perché figlio di Maurizio Costanzo, di cui non ha mai parlato, preferendo la riservatezza sull'argomento.

Durante la presentazione della nuova pellicola, il figlio ha però voluto omaggiare con una dedica il papà venuto a mancare il 24 febbraio scorso.

Saverio Costanzo e la dedica al papà

Saverio Costanzo ha presentato il suo film "Finalmente l'alba" all'ottantesima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e gli spettatori hanno potuto notare una dedica molto dolce all'inizio della proiezione: pochi secondi per ricordare il papà.

Saverio ha voluto chiarire la situazione con una breve dichiarazione: «Non ho mai parlato di lui (Maurizio Costanzo ndr.).

Il figlio è nato dal matrimonio di Maurizio con Flaminia Morandi, la seconda moglie e non ha mai rilasciato interviste sul papà, neanche dopo la morte di quest'ultimo. Ecco perché la dedica assume tutta un'altra sfumatura, più dolce.

