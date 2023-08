Maria De Filippi, retroscena confessato da Rudy Zerbi: «Non l'aveva mai fatto prima»

di Redazione web

Maria De Filippi sta trascorrendo le prime vacaze estive senza Maurizio Costanzo, venuto a mancare il 24 febbraio 2023. La conduttrice di Amici ha deciso di trascorrere i giorni di ferie con la famiglia e il figlio Gabriele in Sardegna, per poi volare verso Riccione per passare il Ferragosto in compagnia di amici e colleghi. Proprio ieri, 14 agosto, Maria De Filippi è stata ospite da Rudy Zerbi, che si trova a Riccione per lavoro (in Radio Deejay). L'amico di vecchia data ha confessato un retroscena sulla presentatrice che in pochissimi sapevano, ma lei, ovviamente, non si è fatta trovare impreparata e ha risposto, "a tono", sempre in modo scherzoso.

Maria de Filippi, primo compleanno senza Maurizio Costanzo. Platinette: «Ecco come ha superato il lutto»

Maria De Filippi, la figlia di Maurizio Costanzo confessa: «Ecco cosa ha insegnato a mio papà»

Maria De Filippi e il "battibecco" con Rudy Zerbi

Maria De Filippi è stata ospite in radio durante la diretta dall‘Aquafan di Riccione, con Rudy Zerbi e Linus e, tra chiacchiere e risate, i tre hanno svelato «alcune curiosità poco conosciute dell'altro». In questo frangente, Rudy Zerbi ha cofessato che Maria De FIlippi non aveva mai mangiato prima la piadina romagnola: «Maria non aveva mai mangiato una piadina nella sua vita. Ha mangiato la sua prima piadina ieri».

Di tutta risposta la conduttrice non solo non ha smentito, ma ha replicato all’amico, divertita: «Rudy invece non sa ballare. È una cosa che non sanno in molti», prendendolo un po’ in giro.

Un siparietto molto divertente che ha tenuto compagnia gli ascoltatori del programma radiofonico e ha svelato la parte più leggera e spensierata di Maria De Filippi.

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Agosto 2023, 10:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA