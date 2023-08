Uomini e Donne, cicogna in arrivo per Paolo Crivellin e Angela Caloisi? Il bacio sulla pancia insospettisce i fan

di Redazione web

I fan dei vecchi troni di Uomini e Donne potrebbero impazzire se la notizia fosse confermata dalla coppia in questione. Il percorso di Paolo Crivellin durante il dating show di Maria De Filippi fu uno dei più seguiti e quando scelse Angela Caloisi, gli spetattori non avrebbero scommesso molto sul loro amore. La loro storia era sempre stata piena di incomprensioni e di scontri, eppure, i due, dal giorno della scelta non si sono mai lasciati e hanno dimostrato a tutti che si sbagliavano: il loro è vero amore.

Nelle ultime ore, un video pubblicato da Paolo ha fatto insospettire i fan della coppia che si sono subito chiesti: «Cicogna in arrivo?» Andiamo a scoprire perché e quel bacio che ha fatto discutere.

Paolo Crivellin e Angela Caloisi presto genitori?

Il video pubblicato da Paolo Crivellin ha fatto insospettire i fan. Il ragazzo, intento a giocare tra le onde del mare con la fidanzata Angela Caloisi, si ferma un secondo per inginocchiarsi di fronte a lei e darle un tenero bacio sul ventre, per poi ricominciare a saltare tra le onde, con lei. Inoltre, le ultime caption delle foto pubblicate su Instagram sono, secondo alcuni fan «molto serie e mature, parlano tutte di fututo e famiglia».

Questo gesto ha subito messo in allerta i loro sostenitori che hanno iniziato a chiedersi se la ragazza possa essere incinta o meno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Agosto 2023, 11:29

