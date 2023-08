Tina Cipollari risponde agli attacchi di Giorgio Manetti: «Seduta al mio solito posto, torno più pungente di prima»

di Redazione web

Tina Cipollari ha deciso di parlare e chiarire la situazione una volta per tutte. Negli ultimi mesi si sono rincorse le voci che la volevano fuori dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne e, proprio qualche ora fa Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over l'ha attaccata duramente, dicendo che spera venga cacciata dal programma.

Tina Cipollari non ha potuto aspettare l'inizio delle registrazioni del programma e ha chiarito una volta per tutte la sua partecipazione a Uomini e Donne, come opinionista. Ecco quello che ha scritto e la frecciatina a Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Giorgio Manetti senza freni su Tina Cipollari: «Se Pier Silvio la caccia, sono dalla sua parte. Lei è un bulla»

Uomini e Donne, Gemma Galgani ad un passo dall'addio? Giorgio Manetti: «Nessuno le crede più»

Tina Cipollari ha pubblicato una storia su Instagram in cui mette a tacere tutte le voci che la vorrebbero fuori da Uomini e Donne e, soprattutto mette all'angolo Giorgio Manetti, dopo le sue ultime dichiarazioni.

Tina ha scritto: «Buongiorno a tutti, stanca e annoiata da qualche mese di leggere dappertutto "Tina troppo trash", "Pier Silvio caccia Tina", "'Tina fuori da Uomini e Donne", "Mediaset decide di dare un taglio all'opinionista di Maria De Filippi' volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest'anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto. E vi dirò di più, talmente che mi hanno esasperata a leggere tutte queste fake news che sarò più carica e pungente delle edizioni passate. Guai a chi parla, specialmente a sproposito! Buona estate a tutti, e un caro saluto a Pier Silvio!»

Proprio quest'ultimo saluto a Pier Silvio Berlusconi ha fatto insospettire i fan che hanno pensato si trattasse di una frecciatina verso Giorgio Manetti che in una recente intervista aveva detto: «Se Pier Silvio la caccia, sono dalla sua parte».

Ultimo aggiornamento: Sabato 5 Agosto 2023, 13:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA