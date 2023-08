Uomini e Donne, Giorgio Manetti senza freni su Tina Cipollari: «Se Pier Silvio la caccia, sono dalla sua parte. Lei è un bulla»

di Redazione web

Giorgio Manetti, ex cavaliere del Trono Over dal dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, ha rilasaciato alcune forti dichiarazioni nei confronti dei volti più celebri del programma. Dopo aver attaccato la sua ex fidanzata Gemma Galgani, stavolta è il turno di Tina Cipollari. L'ex cavaliere era senza freni, chissà come risponderà Tina. Tra qualche giorno ricominceranno le registrazioni di Uomini e Donne e i fan non vedono l'ora di rivederla nel suo ruolo, ormai iconico, di opinionista e non solo.

Andiamo a scoprire che cosa ha detto Giorgio Manetti.

Uomini e Donne, Gemma Galgani ad un passo dall'addio? Giorgio Manetti: «Nessuno le crede più»

Gemma Galgani, frecciata a Isabella Ricci: «In amore bisogna muoversi con cautela…»

Giorgio Manetti, ex volto di Uomini e Donne, ha rilasciato un'intervista molto dura a Tag24, dove ha rivelato: «Se l'indirizzo che Mediaset vuole intraprendere, ovvero lo stop al trash, sono dalla parte di Pier Silvio Berlusconi, non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma. Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione, quando Tina Cipollari ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico.

Tina Cipollari risponderà a queste frecciatine? Staremo a vedere, intanto i troni di Uomini e Donne stanno per essere occupati da nuovi ragazzi e ragazze che si metteranno in gioco per trovare il vero amore.

