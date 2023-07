Gemma Galgani, frecciata a Isabella Ricci: «In amore bisogna muoversi con cautela…»

di Redazione Web

Mentre tutti attendono trepidanti l'inizio di Uomini e Donne, continuano le frecciate tra Gemma Galgani e Isabella Ricci, le acerrime nemiche al trono over. Entrambe popolari volti della tv, entrambe single: se Gemma non riesce a trovare l’amore a molti anni di distanza dalla lovestory con “il gabbiano” Giorgio Manetti, Isabella Ricci é reduce dalla rottura con Fabio Mantovani, l’uomo scelto proprio a Uomini e Donne e con cui è convolata a nozze poco tempo dopo l’uscita di scena dal dating show.

Annalisa, chi è Francesco Muglia: il marito manager 43enne. Il matrimonio segreto ad Assisi: oggi la festa vip in Liguria

Harry e William insieme per ricordare la mamma Lady Diana nel giorno del suo compleanno: «Continua ad ispirare i giovani»

La lite

Sembra che sia proprio in merito alla crisi matrimoniale di Isabella e alla conseguente rottura tra gli ormai ex coniugi, che Gemma Galgani avrebbe rilasciato una bordata alla rivale.

La storia finita

Dopo l’annuncio delle nozze nel mese di maggio 2022, il 6 giugno 2023 Isabella e l'ex marito hanno divorziato, gettando nello sconforto i fan tra i fedeli telespettatori di Uomini e Donne. A rivelare la rottura pubblicamente è stata la ex dama, che con la sua posatezza ha dichiarato di aver maturato la scelta di porre fine al matrimonio per delle verità emerse in seconda battuta, e non all’inizio della conoscenza dell’ex cavaliere.

Secondo Gemma, Isabella si meriterebbe per certi versi il triste epilogo con Mantovani, per aver affrettato i tempi fino al matrimonio, a pochi mesi dopo l’inizio della frequentazione: «Non vede l’ora di poterglielo dire in faccia», rimarca non a caso il giornale di gossip, rispetto alla bordata che Gemma destina a Isabella.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA