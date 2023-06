Uomini e donne, Giorgia Lucini in ospedale per un intervento chirurgico. Ecco come sta

di Redazione Web

Paura per Giorgia Lucini. L' ex corteggiatrice di Uomini e Donne pubblica sul proprio profilo Instagram una story in cui ospedale, raccontando di aver subito un intervento chirurgico. Nella foto, Lucini appare sorridente e ha rassicurato i fan condividendo alcune storie e mostrando di stare bene. In una foto era in videochiamata con i figli, nati dalla sua storia d’amore con Federico Loschi, mentre in una foto successiva era dopo poco l’intervento.

Fedez, Luis Sal rompe il silenzio su Muschio Selvaggio: «Ecco la verità: mi ha chiesto di...»

Mara Venier su Playmen, la (vecchia) copertina super sexy manda in tilt i fan: «Ahhh però la zia Mara...»

ll racconto

Nonostante le stories, però, l’ex Uomini e Donne, però, non svela i motivi che l’hanno portata in ospedale per l’operazione chirurgica.

La spiegazione

«In questi giorni magari mi farò forza e vi racconterò un po’. Nel frattempo grazie a tutti per i messaggi, ora corro a bere, mangiare e soprattutto ad abbracciare le mie cose belle» ha concluso Lucini. All’uscita dall’ospedale, a casa, troverà i suoi bambini Riccardo e Tommaso e il compagno Federico Loschi alle prese con un infortunio per la rottura del tendine d’Achille.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 8 Giugno 2023, 22:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA