Temptation Island, Ilaria Tentoni (ex corteggiatrice di U&D) manda in tilt un fidanzato: ecco chi è

La nuova edizione di Temptation Island è iniziata e già porta con sé delle novità succulente. Non tutti i volti sono sconosciuti al pubblico, soprattutto tra i tentatori. Infatti, spicca la presenza degli ex corteggiatori Daniele Schiavon e Andrea Della Cioppa, mentre tra le tentatrici la bellissima Ilaria Tentoni, ex corteggiatrice della stagione di Uomini e Donne che si è conclusa lo scorso maggio. Ilaria corteggiava Luca Daffrè, ma non è stata la sua scelta.

La presenza

Già dalla prima puntata di Temptation Island, la bellezza di Ilaria Tentoni non è passata inosservata.

La scelta

Isabella, infatti, al termine della prima puntata ha già chiesto il falò di confronto al fidanzato ritenendo inutile la permanenza nel villaggio per i problemi di comprensione che ci sono tra loro.

Manu accetterà o vorrà restare nel villaggio e conoscere meglio Ilaria?

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 11:55

