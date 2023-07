Selassié, Clarissa: «Siamo principesse, mio nonno era imperatore d'Etiopia»

di Redazione web

Le principesse Selassié d'Etiopia stanno vivendo momenti molto difficili a causa della condanna del padre. Giulio Bissiri, papà delle tre ex concorrenti del GfVip (Clarissa, Jessica e Lulù), è stato condannato in via definitiva a 6 anni di carcere, con l'accusa di “truffa per mestiere e falsità in documenti, ripetuta”. L’uomo dovrà scontare la pena nella prigione di Lugano, in Svizzera e dovrà, inoltre, restituire 13 milioni di euro sottratti all’imprenditore Silvio Tarchini e al procuratore Battista Ponti.

Giulio Bissiri si era finto il principe d'Etiopia per riuscire ad entrare in contatto con questi imprenditori e, in seguito, truffarli.

Clarissa Selassié, tuttavia, non ci sta e ha deciso di replicare sulle sue storie Instagram per rivendicare le sue origini reali. Andiamo a vedere cosa ha fatto.

Gf Vip, il padre delle principesse Selassié condannato a 6 anni di carcere per truffa

Gf Vip, Clarissa smentisce i rumors su Basciano: «Ho altro da fare». Ecco cos'ha detto

Clarissa rivendica le sue origini "reali"

Clarissa Selassié non ha perso tempo e, in seguito alla diffusione alla stampa della condanna del papà per truffa, ha deciso di pubblicare delle storie su Instagram in cui rivendica le sue origini "reali".

La principessa ha condiviso alcuni post in cui mostra alcuni suoi familiari, in particolare il nonno Jah Rastafari, l'ultimo imperatore etiope. Clarissa si è detta orgogliosa delle sue radici e di ciò che i suoi antenati hanno fatto durante il loro impero in Etiopia.

I fan continuano a dubitare della loro effettiva regalità, anche se per loro, Clarissa, Jessica e Lulù saranno sempre le principesse della Casa del Grande Fratello.

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 09:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA