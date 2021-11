GFVip, le principesse Lulù e Clarissa in lite: Jessica costretta a intervenire

Al Grande Fratello Vip scoppia la lite anche tra le principesse Selassie, le sorelle Lulù e Clarissa. La discussione era così animata che Jessica è stata costretta a intervenire. Tutto è iniziato perché Clarissa ha rimproverato Lulù: «Devi crescere. Smettila di lamentarti per il nulla!»

GFVip, lite tra le Selassié

Nelle scorse ore le sorelle Clarissa e Lulù Hailé Selassié si sono scontrate per un problema legato al cibo dentro la casa. La prima ha fatto capire di non gradire le lamentele della sorella: «Devi crescere, non hai dodici anni con la mamma che ti protegge. Smettila di lamentarti per il nulla!».

GFVip, le lamentele di Lulù

Lulù si era sfogata con la sorella Clarissa, per non aver gradito la cena: «Adesso devo lavare i piatti. Non ho cucinato niente. È come se io sono stupida e quindi non mi fanno fare niente». Clarissa ha cercato prima di darle dei consigli: «Se tu vai là e dici il giovedì posso fare io qualcosa, vorrei scegliere io il menù, non è che ti dicono di no! Io mi metto più in gioco. Buttati di più in gioco». Lulù ha continuato a lamentarsi: «Io sono abituata a mangiare cose normali. Ogni volta che Alex cucina mangio benissimo. Amo mangiare tipo una pasta al pomodoro. Io voglio piatti semplici. Sono stufa di queste polpette!».

GFVip, il rimprovero di Clarissa

A quel punto Clarissa l'ha rimproverata: «Meno male che abbiamo il frigo pieno ringrazia Dio!.. È andata così. Lo vuoi capire? Ma sei matura abbastanza o non ce la fai?». «Sei tu che mi stai aggredendo e sei matta e urli anche. Pensa te che bello che aggredisci una persona che piange! Adesso stai zitta», la replica. Clarissa ha aggiunto: «Piangi per cosa? È triste questa cosa veramente. Ti devi riprendere. Non si può cambiare il menù per una persona». I toni si sono accesi e Jessica è intervenuta per separarle.

