«Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno ancora insieme»: i fan sognano il ritorno di fiamma

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè stanno ancora insieme? I due ex concorrenti del GFVip dello scorso anno, la cui storia d'amore fece sognare i telespettatori, poco dopo la fine del programma annunciarono la separazione per incompatibilità delle loro vite: la loro storia, al di fuori del reality condotto da Alfonso Signorini, anche per l'invadenza di persone esterne alla coppia, non finì bene. Ma oggi spuntano nuove indiscrezioni, secondo cui ci sarebbe un ritorno di fiamma: anzi, Manuel e Lulù addirittura non si sarebbero mai lasciati.

L'indiscrezione su Manuel Bortuzzo

A lanciare l'indiscrezione è Alessandro Rosica, esperto di gossip e molto seguito sui social: «Non possiamo più fare finta di niente.

Cosa ci sarà di vero? Per ora nessuna prova a supporto, ma secondo questi rumors quest'uomo di cui si parla sarebbe il papà di Manuel, che non vedrebbe di buon occhio il rapporto. Manuel stesso aveva smentito i rumors su presunte frizioni tra il papà Franco e Lulù, imputandole alla cattiveria di chi remava contro: ma la Selassié aveva fatto capire che tra loro era finita proprio per via di alcune persone a lui vicine. Come stanno adesso le cose? Non è ancora chiaro: l'unica certezza è che ieri Lulù ha festeggiato il compleanno a Formentera, e Manuel non c'era. I fan sognano il ritorno di fiamma, ma la realtà è molto diversa: almeno ad oggi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 10 Giugno 2023, 17:22

