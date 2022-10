Manuel Bortuzzo torna single, la tiktoker Angelica Benevieri: «L'ho lasciato, mi trascurava»

Che ci fosse aria di crisi tra i due era già nell'aria da qualche settimana. La love story tra Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri è giunta al capolinea. E a darne notizia è stata la stessa tiktoker che smentisce quanto detto in queste settimane dal gossip, secondo cui sarebbe stato l'ex di Lulù Selassié a dare l'addio definitivo.

La loro (breve) storia

Manuel Bortuzzo e Angelica Benevieri si erano conosciuto la scorsa estate, dopo che il nuotatore aveva definitvamente voltato pagina dopo la storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip con Lulù Selassié che per mesi lo ha costretto a stare sotto ai riflettori del gossip. Sembrava l’inizio di una relazione importante con la star di TikTok, che invece ha annunciato su Instagram di aver preso la decisione di mettere la parola fine alla loro storia d'amore.

Perché è finita

Mentre Manuel Bortuzzo ha scelto la via del silenzio non comunicando niente sui suoi social, è Angelica Benevieri a essere più determinata e a volersi togliere i sassolini dalle scarpe annunciando la rottura definitiva. La tiktoker che qualche mese prima era finita al centro delle polemiche per il video in cui ironizzava sulle persone disabili ha dato la sua versione sulla fine della loro storia d'amore che proprio sui social aveva avuto l'annuncio ufficiale. «Non mi ha lasciata lui, l’ho lasciato io», ha messo in chiaro durante una diretta su Instagram, rispondendo alle domande dei più curiosi. «Non l’ho usato - assicura ai suoi follower - non avevo bisogno di visibilità per fare copertine». Il motivo della rottura sarebbe stato l’interesse poco ricambiato da parte di Bortuzzo che, com’è noto, è molto focalizzato sulle sue preparazioni atletiche. «Quando l’altra persona non ti mostra attenzioni, la lasci andare. Dalle brutte esperienze imparerete molto, come ho fatto io».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 21 Ottobre 2022, 23:00

