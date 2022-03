Gf Vip, Clarissa smentisce i rumors su Basciano: «Ho altro da fare». Ecco cos'ha detto

Gossip anche dopo la fine del GF Vip. I rumors degli ultimi giorni hanno riportato che Clarissa Selassié stesse facendo delle avance ad Alessandro Basciano, fidanzato con Sophie Codegoni, sua cara amica. Ed era stata proprio qeust'ultima a rilasciare una dichiarazione al settimanale Chi, sollevando la questione: «So che ci sta provando con lui» Ma ora, la principessa è intervenuta via Instagram per spiegare come stanno le cose: «Io ho sempre supportato la mia amica anche fuori dalla casa e non mi sono MAI esposta contro di lei (anche quando dall'altra parte persone della sua famiglia non hanno avuto la stessa accortezza). Quando ho potuto in studio ho cercato di non mettere mai legna sul fuoco e di proteggere la nostra amicizia».

Leggi anche > Fedez malato, Chiara Ferragni su Instagram: «Ti amo più che mai, presto starai bene»

Nel post, Clarissa ha smentito tutte le voci, sostenendo che siano fake news e dicendosi dispiaciuta per quanto accaduto, soprattutto per via dell'amicizia che ancora oggi, come il primo giorno, la lega a Sophie.

La principessa ha poi fatto una rivelazione sulla sua vita privata: «Io non mi sono quasi mai esposta sulla mia vita sentimentale, ma anche io ho una persona speciale e ci tengo a non far sentire questa persona mancata di rispetto perché non è proprio così». In più, l'ex gieffina ha anche spiegato la scelta di usare i social per esporsi sulla situazione, preferendoli al cellulare e a una forma di confronto privata: «Ne parlo pubblicamente perché le persone in questione pur avendo il mio numero si sono esposte pubblicamente e io ci tengo a chiarire la mia posizione».





Ultimo aggiornamento: Giovedì 17 Marzo 2022, 21:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA