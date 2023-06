Uomini e donne, fine della relazione per una coppia del trono over: «È stato un bel film»

di Redazione Web

Addio ad una coppia del trono over. Silvia Zanin e Sabino si sono lasciati. Come ha reso noto la stessa ex dama di Uomini e donne Silvia su Instagram la relazione è finita: «Nessuno delle persone alle quali mi sono relazionata abbiamo conosciuto veramente chi sono. Neanche l’ultima». I due si erano conosciuti al trono over di Uomini e Donne e avevano lasciato la trasmissione insieme lo scorso aprile.

l motivi

Ai microfoni di Fralog, l’ex dama poco fa ha parlato del celebre dating show di Maria De Filippi, e ha chiarito i motivi che hanno portato alla rottura della relazione con il 64enne barese. Dopo la proposta da brividi, la storia d’amore con il corteggiatore sembrava destinata a durare ma così non è stato e, a soli pochi mesi dalla fine del programma, l’ex dama ha annunciato la fine di questo rapporto. «É stato un bel film, oltretutto questa persona sapeva a memoria tutte le frasi dei film d’amore».

La rottura

l motivi? La donna ha spiegato il perchè avesse scelto proprio Sabino: «Lui si è venduto molto bene, se invece di partecipare a Uomini e Donne avesse preso parte al Golden Globe avrebbe vinto il premio come miglior attore.

